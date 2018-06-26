Кремлевские провокации или фальстарт предвыборной кампании: журналисты выяснили, кто стоит за волной митингов в Украине (видео)

Эксперты убеждены, что предвыборная кампания в Украине уже началась.

Журналисты попытались узнать, что означает волна протестов, которая в последнее время захлестнула страну.

Об этом рассказывается в программе "Гроши".

19 июня - штурм здания Парламента, 20 июня - стычки, слезоточивый газ и дымовые шашки в Харьковской горсовете, 21 июня - столкновения активистов с охраной в здании КГГА.

Журналисты проанализировали, что же происходит на самом деле: кремлевские провокации или фальстарт предвыборной кампании в Украине.

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Политологи утверждают, что недавние события в Харькове - это борьба за благосклонность мэра города Геннадия Кернеса, лояльность которого так боится потерять действующий президент. Именно поэтому на него попытались надавить.

Стычки у КГГА, по мнению экспертов, не имеют никакой политической основы и произошли стихийно.

Зато штурм ВР 19 июня был выгодным как внутренним оппозиционным силам, так и внешнему врагу. Однако, эксперты отмечают, что это могут быть и личные разборки между Порошенко и Гройсманом. Они предполагают, что таким образом президент хочет показать несостоятельность Кабмина управлять ситуацией вокруг льготников.

Однако, все сходятся во мнении, что избирательная борьба в Украине уже началась и будет она как никогда грязной и полной провокаций.