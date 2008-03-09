Президент Украины возложил цветы к памятнику Тарасу Шевченко

По случаю 194-й годовщины со Дня рождения Тараса Шевченко Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО возложил цветы к памятнику Великому Кобзарю в Киеве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, в церемонии возложения цветов также приняли участие премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ, министр иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО, министр культуры и туризма Василий ВОВКУН, министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Владимир ШАНДРА, министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН, министр здравоохранения Василий КНЯЗЕВИЧ, министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО, председатель депутатской фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Вячеслав КИРИЛЕНКО, исполняющий обязанности председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ, народные депутаты, представители местной исполнительной власти и общественных организаций.