Эксперт прогнозирует эскалацию на Донбассе: названа дата

Будет какой-то период эскалации, но не до уровня масштабных действий, отметил эксперт.

После Чемпионата мира-2018 Россия и подконтрольные ей боевики так называемых "ДНР/ЛНР" могут обострить ситуацию на Донбассе, но до масштабных операций дело вряд ли дойдет.

При этом уже осень принесет новые опасности - Москва немного поменяет тактику и наряду с военным активнее будет использовать против Украины политический фактор давления. Об этом в интервью "Апострофу" заявил координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп Дмитрий Тымчук.

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"Сейчас Чемпионат мира по футболу в России - это период, когда идет временная деэскалация, хотя о полной тишине речи вообще нет. После этого (чемпионат заканчивается в середине июля, - Ред.) будет какой-то период эскалации. Но не до уровня масштабных действий российских оккупационных войск, а до уровня, который мы наблюдали с начала года и на протяжении прошлого года – это постоянные обстрелы и так далее", - считает он.

Возможно, предполагает эксперт, будет немного горячее в контексте миротворческой миссии.

"Но вполне очевидно, что сейчас Москва делает ставку на внутренние факторы в Украине и на свои способности влиять на них. Очевидно, что осенью начнется их серьезная деятельность во время широкомасштабной предвыборной кампании в Украине. Здесь для Москвы открывается широкое поле для деятельности по дестабилизации ситуации внутри Украины", - заявил Тымчук.

Ранее в группе "Информационное сопротивление" сообщали, что у Путина готовятся к выборам президента Украины: хотят "мобилизовать" пророссийский электорат.