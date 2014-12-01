Порошенко пообещал присвоить Владимиру Рыбаку звание Героя Украины - блоггер

Об этом сообщил горловский блоггер Александр Билинский в своем блоге на Украинской правде.

"В годовщину Революции Достоинства глава государства дал обещание Елене, что мужу все-таки будет присвоено звание Герой Украины. По ее словам, Петр Алексеевич удивился, что этот вопрос до сих пор не решен и в присутствии генпрокурора Яремы заверил, что возьмет его под личный контроль", - пишет Билинский.

Читайте такжеЦентральную площадь Горловки назовут в честь убитого депутата Рыбака, считает ПорошенкоТем временем, семья погибшего депутата эвакуировалась в Киев и живет в предоставленной одним из депутатов "Батькивщины" квартире.

"Вдова оформила пенсию по потере кормильца для дочери – 700 гривен. Ее пенсия, как у инвалида 3-й группы – 1000 гривен", - рассказал блоггер.

Владимир Рыбак был похищен 17 апреля после попытки вернуть сорванный украинский флаг на здание горсовета Горловки. Через несколько дней в Славянске в реке Северский Донец нашли его тело со следами пыток.

31 октября Генеральная прокуратура выдвинула подозрение в убийстве депутата и еще двоих активистов лидеров боевиков Гиркину и Безлеру. Первый сейчас находится в России, место пребывания второго неизвестно.

30 ноября 2014 года Владимиру Рыбаку должно было исполниться 43 года.