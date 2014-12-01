СНБО: Боевики усилили обстрелы в Луганской области (карта АТО)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

«Усилились обстрелы боевиков и на Луганском направлении. Здесь по нашим позициям у Станицы Луганской, Артема, Макарова, Геевки, Счастья огонь велся из артиллерии и минометов. В районе села Нижнетеплое Станично-Луганского района террористы дважды нанесли удар из «Градов», - отметил он.

Читайте такжеЗа сутки в зоне АТО погибли трое военных, 14 - раненыТакже Лысенко добавил, что на трассе Бахмутка «террористы после трех обстрелов из реактивных установок «Град» попытались атаковать наши позиции возле села Сокольники, атака отбита».

Кроме того, по его словам, из «Градов» были обстреляны позиции вблизи села Крымское. Из минометов и стрелкового оружия боевики обстреляли опорные пункты близ поселка Донецкое и Трехизбенки.