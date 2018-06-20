В Украине нет возможностей для оперативного реагирования на информационные угрозы - Турчинов

Александр Турчинов заявил, что эту проблему нужно решить законодательно.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявляет, что в Украине отсутствуют правовые и технические возможности для оперативного реагирования на информационные угрозы.

Как сообщили в пресс-службе СНБО, Турчинов отметил, что даже после выполнения провайдерами рекомендаций СБУ осталось много способов обойти санкции и посещать информационные ресурсы, которые продолжают осуществлять «информационную агрессию против Украины».

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«Служба безопасности Украины вынуждена была закрывать внесенные в санкционные списки российские информационные ресурсы несколько месяцев. Почему? У нас нет сегодня технологии оперативного отключения того или иного ресурса, даже если он представляет реальную угрозу для безопасности страны. То есть при принятии решения СНБО Служба безопасности убеждала провайдеров выполнить это решение», - сказал он.

«То есть для оперативного реагирования на информационные угрозы сегодня нет правовых, и, соответственно, технических возможностей. Эту проблему необходимо срочно решить на законодательном уровне. И это не связано с наступлением на свободу слова. Это связано с вопросами безопасности страны», - подчеркнул секретарь СНБО.

Как сообщал УНИАН, 15 мая 2017 года президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, согласно которому в Украине был заблокирован доступ к российским социальным сетям «ВКонтакте», «Одноклассники», ресурсам Yandex, Mail.ru, а также запрещено использование бухгалтерского программного продукта 1С.