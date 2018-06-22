Ужесточение наказания за давление на бизнес может кардинально изменить ситуацию в Украине - эксперт

Кабмин 13 июня одобрил и направил в парламент изменения в закон «Маски-шоу стоп» для усиления ответственности недобросовестных правоохранителей.

Одобренные Кабинетом министров изменения в закон «Маски-шоу стоп», которые призваны усилить ответственность правоохранителей за злоупотребления с целью давления на бизнес, могут кардинально изменить создавшуюся в Украине ситуацию.

Так прокомментировал УНИАН направленные Кабинетом министров на рассмотрение в Верховную Раду изменения в закон «Маски-шоу стоп» директор по рискам и безопасности ЧАО «Смарт-Холдинг» Иван Герасимович.

«Предложенные изменения, в случае их принятия парламентом, действительно могут существенно снизить давление на бизнес и повысить уровень ответственности правоохранительной системы. Появится реальная персональная ответственность конкретного правоохранителя за злоупотребление служебным положением. Сегодня такие «энтузиасты» прячутся за соответствующими вывесками - ГПУ, СБУ и т.д., и практически не отвечают за свои проступки, особенно совершенные с благословения своего руководства. Порядок привлечения сотрудника правоохранительных органов в случае установления факта нарушения к материальной ответственности может вообще кардинально изменить правила игры», - подчеркнул Герасимович.

По его словам, сейчас, как это ни парадоксально, за неправомерные действия правоохранителя в отношении бизнеса платит сам бизнес, поскольку материальный ущерб, при соответствующем судебном подтверждении, погашается непосредственно из государственной казны, которая наполняется в основном все тем же бизнеcом.

«Теперь же предусматривается, что государство, погасив ущерб, причиненный должностным лицом органа, который проводит оперативно-розыскную деятельность, досудебное расследование, прокуратуры или суда, не просто имеет право применить, а применяет право регрессного требования к этому лицу в случае установления в его действиях состава уголовного правонарушения или дисциплинарного проступка», - отметил эксперт.

Как сообщал УНИАН, Кабмин 13 июня одобрил и направил в парламент изменения в закон «Маски-шоу стоп» для усиления ответственности недобросовестных правоохранителей.

«Сегодня мы будем просить парламент одобрить изменения в закон «Маски-шоу стоп», которые усиливают ответственность... Они думают, что они будут жить вечно, что предприниматели им простят. Я неоднократно говорил - я не уважаю тех, кто давит на бизнес», - заявил в ходе заседания правительства премьер-министр Владимир Гройсман.

Согласно изменениям, предприниматели будут иметь возможность подать жалобу на действия конкретного правоохранителя в суд, который может назначить служебную проверку и в случае выявления нарушений притянуть его к дисциплинарной и материальной ответственности. При этом период времени, в рамках которого бизнес может требовать возмещения убытков, причиненных правоохранительными органами в результате неправомерных действий, предлагается сделать бессрочным (сейчас - 6 месяцев). Кроме того, правоохранители применяют схему обхода нормы закона «Маски-шоу стоп», которая запрещает повторно открывать криминальное дело по той же фабуле, просто технически меняя в ней несколько слов. Предложенные изменения позволят бизнесу оспорить повторное открытие дела в суде, который сможет закрыть его.

Закон об обязательной видеофиксации во время проведения обысков (№ 2213-VIII), который называют «Маски-шоу стоп», вступил в силу 7 декабря. Документом, в частности, вводится обязательная видеофиксация как во время обысков, так и при рассмотрении ходатайств следственным судьей. Видеозапись должна быть неотъемлемым приложением к протоколу обыска. В законе сказано, что нормы об использовании в ходе судебного разбирательства видеозаписывающей техники вступят в силу с 1 января 2019 года.

Министерство юстиции Украины предложило Кабинету министров принять постановление, которое предполагает создание Комиссии по реагированию на жалобы о нарушениях во время проведения обысков на предприятиях.

Справка УНИАН. «Смарт-Холдинг» - одна из крупнейших промышленно-инвестиционных групп Украины. Интересы группы сосредоточены в отраслях, которые являются ключевыми для экономики страны. Предприятия «Смарт-Холдинга» инвестируют в объекты горно-металлургического и нефтегазового комплексов, банковского сектора, сельского хозяйства, судостроения и недвижимости. Бенефициаром компании является Вадим Новинский.