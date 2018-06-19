"Они в шоке... И уходят": экс-замкомандира роты полиции Киева поразила рассказом о работе копов в Украине (аудио)

Светлану Поддубную можно назвать одним из публичных лиц реформы полиции в Украине. Она пошла туда работать по собственному признанию, но около года назад уволилась. Женщина рассказала, почему так произошло.

В иерархии обновленной полиции Светлана Поддубная заняла важную должность, дающую понимание ситуации "на земле", - стала замкомандира 3 роты 1 батальона (Днепровский район Киева).

Но около года назад она подала рапорт на увольнение из полиции. Поддубная призналась: благие начинания задавил комплекс проблем, передают "Вести".

Причин увольнения Светланы, по ее словам, много. Первая и главная - нет изменений в законодательстве, которые помогли бы полицейским работать. Она рассказала, что полицейские могут задержать человека по уголовным статьям, но лишь после причинения сильного ущерба, например, перелома. Пока этого нет – правоохранители бессильны.

"Вторая проблема – загрузка. У моих бывших коллег цейтнот – обычное дело: график сформирован идеально, два дня работают, два – отдыхают. В реальности же в 5 утра человек встает, в 6-7 у него уже построение. А заканчивает он около 7-10 вечера, смотря какие дела поступят ему в его планшет. И он должен их закончить. И когда приезжает на базу, сменяется. А “впахивает” нередко вовсе без выходных. Дело в том, что в Киеве постоянно проходят мероприятия: то футбол, то какие-то прайды. По законодательству, как командир, я должна либо оплатить человеку этот выход на работу, либо дать ему выходной. Но людей катастрофически не хватает. Не до выходных. А по оплате... Нет ее", - отметила Поддубная.

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Отвечая на реплику журналиста о зарплате патрульных в 8-10 тыс. грн, она рассказала, что официальная зарплата – это ставка, а остальное – премиальные, которые с человека можно снять.

"Снимают, как говорится, "по самое не хочу" - и человек может получить 3200-4000 грн в месяц. Будет ли он работать за эти деньги? Нет! Сколько раз мы уже пытались организовать профсоюз - давление было невероятным. Создать глобальную защиту полицейским сложно", - додала бывшая "коп".

Также она поведала, что когда в руководстве были Эка Згуладзе и Хатия Деканоидзе, они не раз и не два приезжали "на землю", разговаривали с обычными, рядовыми полицейскими. Из нынешнего руководства таких шагов не делал никто, подчеркнула Поддубная.

Кроме того, она рассказала о состоянии авто: некоторые просто не могут выехать на маршрут из-за технического состояния.

"Многие жалуются – мол, почему два часа и больше экипажи едут на простейший вызов, на те же ДТП. А машин-то не хватает", - объяснила экс-замкомандира роты полиции Киева.

"Зачем я пошла в полицию? Чтобы дети - мои дети - не наблюдали, как пьяные люди дебоширят в общественных местах. Я хотела что-то изменить. А сейчас мои бывшие коллеги звонят, говорят, что они в шоке... И уходят. Ничего не меняется", - подытожила она.

Ранее "Новое время" сообщало, что, по словам действующих и бывших полицейских, в их власти слишком мало рычагов влияния на ситуацию, закон в полной мере их не защищает, а начальство охотнее штрафует, чем поощряет.

Кроме того, отмечалось, что летом 2015 года с появлением патрульной полиции доверие граждан к новым полицейским зашкаливало и люди верили в успех реформы. Однако спустя 2,5 года это доверие значительно упало.