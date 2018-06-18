Эрдоган пообещал помощь Украине в освобождении заложников и политзаключенных из РФ

Соответствующая договоренность достигнута с президентом Турции, отметил глава МИД Украины.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал помогать Украине в освобождении заложников и политических заключенных из российского плена.

Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил в эфире "5 канала".

"Это было очень важно по Ильми (Умерову) и по Ахтему (Чийгозу). Мы долго об этом говорили. Это было очень непросто. Я считаю, что Эрдоган сам когда-то должен об этом рассказать, возможно там после выборов, но лучше работать над новым освобождением", - сказал Климкин.

"Рассказывать, конечно, можно, но это всегда очень чувствительно. Лучше освободить больше. И он сказал, что будет нам помогать. Мы об этом говорили. Больше сознательно ничего не скажу", - подчеркнул глава МИД.

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Как сообщал УНИАН, 12 июня Климкин вместе с президентом Украины Петром Порошенко участвовали в церемонии открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP) из Азербайджана в Турцию.

9 октября 2017 года Порошенко заявил о достижении договоренности с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом по координации действий в защите прав и свобод граждан Украины в оккупированном Крыму.

25 октября председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров сообщил, что его заместителей Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза Россия выдала Турции. Чубаров отметил, что в процессе освобождения Умерова и Чийгоза были задействованы президент Украины, лидеры других стран, Меджлис и адвокаты.