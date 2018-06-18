Суд оставил под стражей подозреваемого в организации "убийства" Бабченко

Суд не удовлетворил ходатайство его защитников об изменении меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей.

Апелляционный суд Киева оставил в силе решение суда первой инстанции об избрании подозреваемому в организации убийства российского журналиста Аркадия Бабченко Борису Герману меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как передает корреспондент УНИАН, суд отказал в удовлетворении ходатайства его защитников об избрании Герману любой другой меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей.

Как сообщал УНИАН, украинские спецслужбы предотвратили покушение на российского оппозиционного журналиста Бабченко, который проживает в Киеве, и провели 29 мая спецоперацию по инсценировке его убийства.

Читайте такжеДело Бабченко: Герман на суде заявил, что Россия планирует "полномасштабную атаку"

По данным СБУ, для убийства Бабченко российские спецслужбы завербовали гражданина Украины, исполнительного директора украинско-немецкого СП «Шмайсер» Бориса Германа, который получил 40 тыс. долларов за организацию преступления. Организатор предложил бывшему участнику АТО Алексею Цимбалюку за 30 тыс. долларов убить журналиста и передал задаток в размере 15 тыс. долларов. Правоохранители задержали подозреваемого в организации покушения, который сообщил о планах устранения 30 человек на территории Украины. Также организатор по заданию российских спецслужб должен был нелегально приобрести оружие для закладки баз на территории Украины.

Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил, что благодаря спецоперации с Бабченко следствие узнало о 47 потенциальных жертвах.

5 июня издание "Страна.ua" опубликовало список из 47 украинских журналистов и блоггеров, которым, по версии украинских спецслужб, грозит смерть от рук киллеров.

31 мая Шевченковский райсуд Киева по ходатайству прокуроров применил к Герману меру пресечения в виде содержания под стражей. Сегодня, 18 июня, Апелляционный суд Киева рассматривал жалобу адвокатов подозреваемого на избранную ему меру пресечения.