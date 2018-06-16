Высший совет правосудия 18 июня рассмотрит законопроект о создании Антикоррупционного суда

Петр Порошенко заявил, что приложит все усилия, чтобы Высший антикоррупционный суд заработал в текущем году.

Высший совет правосудия в понедельник, 18 июня, рассмотрит законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, об этом он заявил в интервью украинским телеканалам.

«В понедельник в повестке дня Высшего совета правосудия находится мой законопроект об имплементации решений закона об Антикоррупционном суде и запуске Антикоррупционного суда. Я очень надеюсь, что рассмотрение на Высшем совете правосудия будет положительным», - сказал президент.

«И это даст мне возможность, не теряя ни одного дня, уже во вторник, этот законопроект зарегистрировать в Верховной Раде. Я определю его как безотлагательный. Я буду просить, чтобы его проголосовали в первом чтении и в целом. Чтобы и эта составляющая нашего пути по созданию суда была сделана максимально быстро», - подчеркнул Порошенко.

Глава государства напомнил об обращении к правительству, Министерству финансов о выделении средств на создание ВАС.

«Мое обращение было в Высшую квалификационную комиссию судей, чтобы она приготовилась к этому, в Высший совет правосудия. Это очень непростой процесс. Но я буду делать все, чтобы в этом году, я уверен, что общество мне поможет, я уверен, что общественность мне поможет, мы вместе создадим новый Антикоррупционный суд», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 14 июня президент направил в Высший совет правосудия проект закона «О создании Высшего антикоррупционного суд».

Законопроект передан в ВСП в соответствии с процедурой, определенной ч. 2 ст. 125 Конституции Украины.