В оккупированном Крыму устроили новые обыски у татар (видео)

В городе Старый Крым силовики ворвались в дом Юнуса Сейтумерова.

Российские силовики проводят очередные обыски у крымских татар.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Эмиль Курбедінов.

«Обыск в Старом Крыму 18 июня в крымских татар. Сейтумеров Юнус ага. Ул. Абрикосовая, 38», - написал он.

Как сообщает "Крымская солидарность" в Facebook, примерно в 6:40 силовики ворвались в дом Юнуса Сейтумерова. В это время там находились его жена и дети.

После завершения обысков Сейтумерова отвезли в Симферополь.

22 мая сообщалось, что в Бахчисарае к двум активистам "Крымской солидарности" пришли российские силовики в балаклавах.Полиция оккупантов устроила обыски у татар