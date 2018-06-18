В оккупированном Крыму устроили новые обыски у татар (видео)
10:16, 18 июня 2018Политика
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В городе Старый Крым силовики ворвались в дом Юнуса Сейтумерова.
В Крыму силовики РФ проводят новые обыски у крымских татар / Facebook - Крымская солидарность
Российские силовики проводят очередные обыски у крымских татар.
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Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Эмиль Курбедінов.
«Обыск в Старом Крыму 18 июня в крымских татар. Сейтумеров Юнус ага. Ул. Абрикосовая, 38», - написал он.
Как сообщает "Крымская солидарность" в Facebook, примерно в 6:40 силовики ворвались в дом Юнуса Сейтумерова. В это время там находились его жена и дети.
После завершения обысков Сейтумерова отвезли в Симферополь.
22 мая сообщалось, что в Бахчисарае к двум активистам "Крымской солидарности" пришли российские силовики в балаклавах.Полиция оккупантов устроила обыски у татар
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