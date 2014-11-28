Родственники требуют найти пропавших десантников 80-й бригады

Около 20 родственников держали плакаты с надписями: «Помогите найти сыновей», «Требую освободить сына», «84-й день как исчезли десантники 80-й бригады. Проведите расследование, верните наших детей домой», сообщает Радио Свобода.

«Мы обращались во все учреждения - в СБУ, прокуратуру, Минобороны. Прошло три месяца, а никаких ответов мы не получили. Один ответ у них: мы работаем и ищем. Сегодня у нас была встреча в администрации президента, нас выслушали и сказали, что мы будем работать по этому делу. Но неизвестно, по чьей халатности ребята попали в засаду. Мы хотим иметь надежду, что наших сыновей найдут и освободят», - рассказал Петр Петровский, чей сын Игорь тоже среди пропавших.

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«Моим сыном, например, занимается уголовный розыск. Другими детьми, которые пропали, занимаются участковые милиционеры. Они что поедут на восток и будут искать наших детей? Бывает, что приходят и расспрашивают был ли сын склонен к дезертирству, не скрывают ли его», - добавляет отец.

19 бойцов 80-й аэромобильной бригады исчезли 5 сентября в районе поселка Цветные Пески под Счастьем. С того времени ни один из них на связь с родными не вышел. Кроме того, в тот день погибли 4 бойца.