Пресс-центр АТО сообщает о семи отбитых атаках боевиков

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

«Силы АТО семь раз отражали нападения террористов на различных участках фронта», - отмечает штаб.

Читайте такжеБоевики 13 раз обстреливали населенные пункты. 4 мирных жителя ранены«Украинские воины находятся в полной боевой готовности к отражению коварных вражеских атак», - отмечает пресс-центр АТО.

Также СНБО сообщала, что в Антраците во время разборок между боевиками был убит "комендант" города. По данным пресс-центра АТО, данная стычка была частью деятельности российских спецслужб по устранению неугодных главарей боевиков.