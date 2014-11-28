В СНБО подтвердили информацию о столкновениях боевиков в Антраците

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко, отвечая на вопросы журналистов.

"Там есть среди тех бандформирований и раненые, и убитые. Однако точной цифры мы не знаем. Но знаем, что там между ними был конфликт", - сказал Лысенко.

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Ранее в СМИ появилась информация, что в городе Антрацит Луганской области начались серьезные схватки, город частично перекрыт. "В городе какая-то тревога. Город частично перекрыт", - писали жители города в соцсетях.