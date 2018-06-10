Путин боится таких людей, как Сенцов — депутат Европарламента

Ребекка Хармс находится в Украине с визитом вместе с другими евродепутатами.

Депутат Европарламента Ребекка Хармс заявила о том, что президент РФ Владимир Путин боится таких людей, как украинский режиссер, политзаключенный Олег Сенцов.

На этом она подчеркнула в комментарии Громадському.

«Думаю, Путин знает, что Сенцов — это человек, которого он не может сломать. Если бы он был на свободе и оставался в Крыму, Путину пришлось бы опасаться его влияния, огласки от такой личности как Сенцов. Потому что Путин боится таких людей как Сенцов. Именно поэтому Олег в тюрьме», — отметила она.

Хармс находится в Украине с визитом вместе с другими евродепутатами.

Она также рассказала о кампании по поддержке правозащитников и активистов, которые борются за освобождение и права политзаключенных.

«Мы опубликовали список политзаключенных в России, этот список был составлен российской правозащитной организацией «Мемориал». Мы хотим поддержать усилия правозащитников, активистов, адвокатов в России, придать огласке их работу. «Боритесь за забытых политзаключенных в России», — так называется наша кампания".

Хармс также выразила обеспокоенность состоянием здоровья Сенцова: «Я очень волнуюсь за здоровье Олега Сенцова в связи с его голодовкой. Он борется за то, чтобы выпустили всех украинских политзаключенных. Мы поддерживаем его в этой борьбе — собственными призывами, также резолюцией, которая будет на днях рассмотрена и я надеюсь, принятая в Европарламенте».

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14 июня Европарламент рассмотрит резолюцию по защите прав человека в России, в которой отдельно подчеркивается проблеме политических заключенных.

Фракция зеленых в Европарламенте выпустила интерактивную карту, на которой можно увидеть российские тюрьмы, где содержат политзаключенных. «Зеленые» призывают ФИФА обратить внимание на проблему соблюдения прав человека в России и критикуют решение проводить Чемпионат мира по футболу в странах, которые систематически нарушают международное право.

«Мы хотим привлечь внимание ФИФА и футбольных фанатов, что они должны обращать внимание не только на большие деньги, а и на права человека, когда дело доходит до решения, где проводить такого рода событие», — подчеркнула Хармс.

В субботу, 9 июня, в Киеве также прошла акция в поддержку Олега Сенцова «Вслух».

Напомним, 9 июня Олег Сенцов, который голодает в российской тюрьме 27 день, написал письмо правозащитникам Николаю и Татьяне Крысам. Фото письма Сенцова передали правозащитники. Политзаключенный рассказал, что его перевели в санчасть и он чувствует себя нормально.

Также сообщалось, что Олега Сенцова осмотрел консилиум врачей.

Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченка задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, осудив Кольченка к 10, а Сенцова до 20 лет лишения свободы. Вместе с ними также задержали Геннадия Афанасьева и Алексея Чирния. Афанасьева в 2016-м году обменяли, Чирний продолжает сидеть в колонии в Магадане.

Отметим, в России и в аннексированном Крыму удерживают 64 украинских политзаключенных, 27 из которых находятся на территории России.

58 — задержанные в Крыму или в делах, связанных с Крымом. Эти цифры не учитывают узников, содержащихся на территории самопровозглашенных республик.