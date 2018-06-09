"Обо мне здесь хорошо заботятся": Сенцов написал письмо из тюрьмы

По его словам, его перевели из камеры в местную санчасть лагеря и предоставили отдельную палату.

Украинский политзаключенный, кинорежиссер Олег Сенцов написал правозащитникам Николаю и Татьяне Щур письмо, в котором рассказал о состоянии своего здоровья.

Об этом сообщает "Громадське". Сенцов написал, что чувствует себя нормально и прекращать голодовку не собирается.

"Обо мне здесь хорошо заботятся. Врач обследует постоянно, анализы, обследования, капельницы. Как для четвертой недели полета, пилот чувствует себя нормально! Далее посмотрим, но все понимают, что я не отступлю, поэтому готовят варианты дальнейшего сохранения моего здоровья. Так что об этом пока не беспокойтесь", - написал он.

По его словам, его перевели из камеры в местную санчасть лагеря и предоставили отдельную палату.

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Ранее сообщалось, что Олега Сенцова, который в колонии голодает с 14 мая, осмотрели врачи.

Сенцова сотрудники ФСБ РФ задержали в Крыму весной 2014 года. Его этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения.

14 мая он начал голодовку с требованием к Кремлю освободить всех украинских политзаключенных. 6 июня адвокат Ольга Динзе, которая представляла интересы Сенцова на стадии судебного процесса в России, заявила о том, что режиссер готов к смерти и будет отказываться от принудительного кормления. По её словам, Сенцов находится на грани и состояние его здоровья стремительно ухудшается.