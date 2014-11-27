В «Батькивщине» заявляют, что не будут расшатывать коалицию и требовать должности

Об этом заявила лидер этой фракции Юлия Тимошенко в комментарии журналистам, сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

Тимошенко пожелала новой коалиции "единства и глубокого качественного служения Украине".

"Не может быть ни одной темы, ни одного вопроса, который бы мог разделять и противопоставлять одних политиков другим", - заявила она.

Тимошенко призвала президента и премьера быть единой командой: "А мы будем помогать им строить Украину".

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Кроме того, председатель фракции заверила, что "Батькивщина" не требует никакой должности.

"У нас есть достаточно специалистов, чтобы закрыть большинство направлений, но если коалиции нужно будет, они их пригласят к сотрудничеству", - отметила она.

Как сообщалось, фракция ВО "Батькивщина" вместе с "Блоком Петра Порошенко", "Народным фронтом", Радикальной партией и "Самопомичю" вошла в состав парламентской коалиции.

Соответствующее соглашение сегодня на заседании Верховной Рады подписали все 5 фракций - всего 302 народных депутата.

Фракция "Батькивщина" также единогласно проголосовала за избрание председателем парламента Владимира Гройсмана, а премьер-министром Арсения Яценюка.