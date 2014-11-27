Порошенко: Федерализации Украины не будет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил, выступая в Верховной Раде с внеочередным посланием о внешнем и внутреннем положении Украины.

"100% украинцев сейчас за единое государство. Конституционное большинство украинцев видит ее унитарной. Никакой федерализации", - заявил Порошенко.

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"Я убежден, что поступил правильно, распустив предыдущий парламент. Честные выборы впервые в нашей истории обновили состав ВР более чем на 50%", - добавил глава государства.