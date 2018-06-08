"Украинский нравится": экс-охранник Януковича оконфузился из-за незнания языка

Затем прокуроры начали допрашивать начальника службы безопасности Януковича на русском.

Бывший начальник штаба службы безопасности Виктора Януковича Владимир Павленко на допросе по делу о госизмене экс-президента заявил, что плохо понимает украинский.

Как передает корреспондент УНИАН, он начал свои показания с того, что попросил суд задавать ему вопросы на русском языке, поскольку на украинском долго не говорил и может неправильно понять вопрос.

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На это судья Владислав Девятко отметил, что если Павленко не понятны вопросы на украинском, то ему могут пригласить переводчика.

Прокурор спросил Павленко, понимает ли он украинский, на что тот ответил: "Я давно не слышал украинского и не разговаривал, хотя он мне и нравится", передает "Украинская правда".

После этого прокуроры начали допрашивать начальника службы безопасности Януковича на русском языке.

Как сообщал УНИАН, бывший начальник штаба охраны президента Владимир Павленко заявляет, что во время Майдана тогдашняя оппозиция якобы готовилась к осуществлению теракта на Майдане.