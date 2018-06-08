Экс-охранник Януковича заявил, что на Майдане якобы планировался теракт

В частности он заявил, что Турчинов, Ярош и Мирошниченко "хотели поджечь на Майдане бензовоз".

Бывший начальник штаба охраны президента Владимир Павленко заявляет, что во время Майдана тогдашняя оппозиция якобы готовилась к осуществлению теракта на Майдане.

По его словам, нынешний секретарь СНБО Александр Турчинов, бывший глава “Правого сектора” Дмитрий Ярош и экс-народный депутат от “Свободы” Игорь Мирошниченко хотели поджечь на Майдане Независимости в Киеве бензовоз.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время допроса через видеоконференцсвязь с Крымом на заседании суда, рассматривающего дело о совершении государственной измены бывшим президентом Виктором Януковичем.

Он начал свои показания с того, что попросил суд задавать ему вопросы на русском языке, поскольку на украинском долго не говорил и может неверно понять вопрос. На это судья Владислав Девятко отметил, что если Павленко не ясны вопросы на украинском, то ему могут пригласить переводчика.

Павленко на допросе заявил, что жизни Януковича была угроза в течение всего периода Майдана, с ноября 2013 по февраль 2014 года, и в связи с этим была усилена его охрана. Он также добавил, что угроза эта исходила от тогдашних оппозиционеров, штаб которых находился в Доме профсоюзов. В частности, свидетель заявил, что 20 февраля, когда планировалась встреча Януковича с западными политиками, тогдашние оппозиционеры хотели сорвать рабочий график президента, чтобы не допустить проведения переговоров.

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Кроме того, Павленко заявил, что 20 февраля получил информацию, что кортеж Януковича хотят заблокировать возле Администрации президента и уничтожить его - забросать "коктейлями Молотова" или расстрелять из огнестрельного оружия. Также он заявил, что тогдашние оппозиционеры якобы хотели захватить бензовоз и взорвать его на Майдане, обвинить в этом тогдашнюю власть, и совершить государственный переворот. Свидетель добавил, что этот план обсуждался на совещании, где присутствовали Ярош, Турчинов и Мирошниченко.

На вопрос судьи, от кого он узнал об этом, Павленко ответил, что не скажет фамилию, поскольку опасается за жизнь этого человека. На это судья напомнил свидетелю об уголовной ответственности в случае отказа давать показания: "Вы обвинили людей в страшном преступлении, поэтому я вас спрашиваю еще раз, откуда вы получили эту информацию". Павленко опять не ответил, объяснив это опасностью для жизни человека, который об этом ему сказал.

Кроме того, Павленко рассказал, что Янукович 20 февраля знал о расстреле людей на Майдане, однако не отменил свои переговоры с представителями западных стран. При этом он уехал в Администрацию президента другим, чем обычно, путем. Свидетель также добавил, что одну из машин кортежа оппозиционерам удалось отследить, и якобы по кортежу президента в тот день был открыт огонь. по его словам, в частности, пострадал автомобиль "Фольксваген", в который стреляли.

Как сообщал УНИАН, Янукович обвиняется в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

29 июня 2017 года коллегия Оболонского райсуда Киева удовлетворила ходатайство стороны обвинения о специальное судебное производство в деле Януковича.