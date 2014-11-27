МИД проверяет информацию о задержании украинских миротворцев в Конго
13:16, 27 ноября 2014Политика
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Министерство иностранных дел (МИД) Украины проверяет информацию о задержании шестерых украинских миротворцев миссии ООН в Демократической Республике Конго.
МИД проверяет данные о задержании украинских миротворцев в Конго / Wikipedia
Об этом сообщил спикер МИДа Евгений Перебыйнис, передает радио "Свобода".
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Как сообщило ранее агентство Assotiated Press, задержания были проведены в аэропорту города Гома, близ границы с Руандой. Кроме украинцев, якобы задержан местный поставщик военной формы.
В Демократической Республике Конго сейчас находится более 20 тыс. военнослужащих миротворческой миссии ООН.
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