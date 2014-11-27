МИД проверяет информацию о задержании украинских миротворцев в Конго

Об этом сообщил спикер МИДа Евгений Перебыйнис, передает радио "Свобода".

Читайте такжеУкраинские военные в Либерии принимают меры, чтобы не заболеть Эболой

Как сообщило ранее агентство Assotiated Press, задержания были проведены в аэропорту города Гома, близ границы с Руандой. Кроме украинцев, якобы задержан местный поставщик военной формы.

В Демократической Республике Конго сейчас находится более 20 тыс. военнослужащих миротворческой миссии ООН.