МИД проверяет информацию о задержании украинских миротворцев в Конго

13:16, 27 ноября 2014
Политика
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Министерство иностранных дел (МИД) Украины проверяет информацию о задержании шестерых украинских миротворцев миссии ООН в Демократической Республике Конго.

МЗС перевіряє дані про затримання українських миротворців у Конго / Wikipedia

Об этом сообщил спикер МИДа Евгений Перебыйнис, передает радио "Свобода".

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Как сообщило ранее агентство Assotiated Press, задержания были проведены в аэропорту города Гома, близ границы с Руандой. Кроме украинцев, якобы задержан местный поставщик военной формы.

В Демократической Республике Конго сейчас находится более 20 тыс. военнослужащих миротворческой миссии ООН.

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