Канада увеличит размер помощи Украине

Министр национальной обороны Канады также отметил прогресс ук реформировании украинского оборонного ведомства.

Министр национальной обороны Канады Харджит Сингх Сейджжан заявил, что его страна увеличит размер помощи Украине.

Как сообщает пресс-служба украинского оборонного ведомства, соответствующее заявление он сделал во время встречи с министром обороны Украины Степаном Полтораком.

«Я отмечаю прогресс в реформировании оборонного ведомства Украины, я доволен, как идет процесс тренингов украинских военнослужащих, которые осуществляют канадские инструкторы. Уверен, нам необходимо продолжать и расширять возможности сотрудничества, идти дальше и совершенствовать способности Вооруженных сил Украины», - заявил Сейджжан.

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В свою очередь Полторак выразил благодарность и дал положительную оценку всем совместным проектам с участием двух сторон.

Ранее министр обороны Соединенных Штатов Америки Джеймс Маттис подчеркнул, что нужно продолжать оказывать помощь Украине.