Глава Пентагона: нужно продолжать помогать Украине

В США заинтересованы помочь Украине в проведении широкомасштабной военной реформы.

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Джеймс Мэттис подчеркивает, что нужно продолжать оказывать помощь Украине.

Как сообщается на сайте Министерства обороны Украины, об этом Мэттис сказал во время встречи министра обороны Украины Степана Полторака с министрами обороны Великобритании, Канады, Литвы, Польши и США в Брюсселе.

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В частности, Мэттис подчеркнул "тот огромный вклад, который, ценой жизни своих сыновей, делает народ Украины, чтобы отстоять территориальную целостность и независимость страны".

"Успешное проведение оборонной реформы в Украине напрямую связано с нашей общей безопасностью - безопасностью США, безопасностью стран НАТО", - подчеркнул глава оборонного ведомства США.

Кроме этого, во время встречи отмечалось, что недавно было принято решение относительно очередного транша помощи со стороны США для нужд Вооруженных сил Украины. Отмечается, что эта помощь позволит нарастить динамику и содержание широкомасштабной реформы, которая происходит в оборонном ведомстве Украины.

"РФ нарушает международные нормы и права. Мы считаем нужным продолжать встречи на высшем уровне и помогать Украине", - подытожил Мэттис.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко и министр обороны США Джеймс Мэттис обсудили дальнейшие шаги укрепления обороноспособности Украины.