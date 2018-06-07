В банковской ячейке Вышинского обнаружили пистолет и договор с российским пропагандистским СМИ (фото)

Также правоохранители нашли у подозреваемого в государственной измене главного редактора РИА "Новости Украины" Кирилла Вышинского пистолет «Браунинг 1906».

В банковской ячейке задержанного по подозрению в государственной измене главного редактора РИА "Новости Украина" Кирилла Вышинского обнаружено более 200 тыс. долл. и договор с российским пропагандистским СМИ.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"В ходе досудебного следствия по уголовному производству в отношении руководителя так называемого «РИА Новости-Украина» во время санкционированного обыска правоохранители обнаружили в банковской ячейке Вышинского более 200 тысяч долларов США, предмет, внешне похожий на пистолет «Браунинг 1906», и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА «Россия сегодня» на руководство представительством на территории Украины", - говорится в сообщении.

Продолжается досудебное следствие.

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Как сообщал УНИАН, 15 мая Служба безопасности Украины провела следственные действия в офисе РИА «Новости Украина» в Киеве. В тот же день был задержан его руководитель Вышинский, ему объявлено о подозрении в совершении государственной измены.

Установлено, что Вышинский весной 2014 года в Крыму выпускал антиукраинские материалы и получил от президента РФ Владимира Путина медаль «За возвращение Крыма». По возвращении из Крыма в 2014 году Вышинский с участием еще нескольких журналистов развернул активную деятельность по поддержке террористических организаций «ДНР» и «ЛНР».

По данным СБУ, он изготавливал материалы, которые дискредитируют Вооруженные силы Украины, и ежемесячно получал за это из России 53 тыс. евро. Позже в СБУ уточнили, что 53 тыс. евро на осуществление подрывной деятельности - это лишь доказанная сумма. По оперативным данным СБУ, финансирование достигало более 100 тыс. евро ежемесячно.

Также в СБУ сообщали, что Вышинский был назначен руководством МИА «Россия сегодня» главой украинского представительства этого СМИ. Вышинский зарегистрировал ряд юридических лиц, в том числе и ООО «Интерселект», которое действует под брендом российского информагентства «Новости-Украина».

17 мая Херсонский городской суд избрал Вышинскому мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. На суде Вышинский признал, что имеет двойное гражданство - украинское и российское.