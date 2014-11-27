Силы АТО в районе Докучаевска уничтожили десятки боевиков

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в соцсети. "По полученной информации, в районе населенного пункта Докучаевск отмечено переполнение городской больницы ранеными боевиками, среди которых есть солдаты РФ. Количество уничтоженных бандитов уточняется", - говорится в сообщении.

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Кроме этого в сообщении подчеркивается, что продолжают подтверждаться факты преступных действий боевиков против местного населения. "За прошедшие сутки в штаб АТО поступила информация о гибели 2 и ранения 8 гражданских лиц", - подчеркивается в сообщении.

Боевики со стороны города Первомайска (находится под контролем "ЛНР") провели артиллерийский обстрел в направлении города Попасная. В результате обстрела было повреждено общежитие и 15 жилых домов. Два человека получили ранения. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

Еще один раненый в результате обстрелов со стороны территорииподконтрольной боевикам, зафиксирован в поселке Опытное.

Пожар в результате обстрела боевиками ТЭС города Счастье на данный момент ликвидирован, благодаря умелым и слаженным действиям бойцов батальона "Айдар". Продолжаются ремонтно-восстановительные работы.