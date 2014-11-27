Корбан заявил о коррупции в Генпрокуратуре и провале АТО

Об этом он сказал под стенами самой Генпрокуратуры, куда его вызвали на допрос, говорится в сюжете ТСН. Геннадий Корбан говорит, что не знает, по какому поводу его вызвали на допрос.

О причинах вызова своего соратника говорит народный депутат Виталий Куприй, что пришел поддержать Корбана. По его словам, зама Днепропетровского губернатора в Генпрокуратуру позвали из-за иска прокурора Днепропетровщины.

"Прокурор Федик, в отношении которого рассматривается жалоба, покрывает торговлю детьми в Днепропетровске, прокурор покрывает многочисленные коррупционные связи. Покрывает сепаратистов", - говорит Куприй.

Сам Корбан говорит, что готов докладывать, но только Генеральному прокурору Виталию Яреме, потому что имеет на это важные причины.

"Я готов дать показания о коррупции в Генеральной прокуратуре, которая никуда не делась. Я готов дать показания о провале антитеррористической операции, которая провалена, и надо людям говорить правду. Я готов дать показания о том, что целый ряд чиновников Администрации президента непосредственно вмешивались и влияли на избирательный процесс", - говорит заместитель председателя Днепропетровской ОГА.

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После своего заявления СМИ Геннадий Корбан идет к центральному входу Генпрокуратуры. Внутрь впускают только его самого, и двух его охранников. Друзьям - участникам АТО и народным депутатам - вход запрещен. Не пускают также и журналистов.

Народные депутаты Виталий Куприй и Андрей Денисенко из Блока Петра Порошенко пробуют преодолеть железный турникет на входе.

У Андрея Денисенко к следователю свои претензии: "Вот ты допросил хоть одного сепаратиста? Ты Ефремова допросил? Ты бандитов допрашиваешь, регионалов? Ты хотя бы одного, кто стрелял в наших пацанов на Майдане, ты хотя бы одного посадил?".

Впрочем, Геннадий Корбан называет следователя лишь исполнителем.

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"Я считаю, что следователь, выполняя порученную ему работу, он в данном случае является просто исполнителем, инструментом чьей-то злой воли", - сказал замглавы Днепропетровской ОГА.

В Генпрокуратуре Корбан пробыл чуть больше часа. В следующий раз он будет встречаться лично с Яремой - об этом они договорились со следователем.

"В связи с тем, что та информация, которой я владею, является государственно важной информацией, особенно важной информацией", - сказал он.