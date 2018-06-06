Кива потребовал от СБУ прекратить репрессии

Глава Социалистической партии Украины Илья Кива выступил с обращением к главе СБУ Василию Грицаку.

В обращении он потребовал прекратить репрессии в отношении членов Соцпартии.

Об этом сообщает пресс-служба СПУ на официальном сайте партии.

«Я официально обращаюсь к главе СБУ Василию Сергеевичу Грицаку!

Я знаю вас как патриота, как человека, под командованием которого я пробыл на фронте 1,5 года. Я уверен, что Вы не станете на защиту предательского режима Порошенко, а будете и дальше, как и на фронте, действовать в интересах государства и украинского народа. Я призываю Вас остановить давление и репрессии в отношении членов нашей партии, а также людей, которые помогают нам в борьбе с диктаторским режимом Порошенко.

Ведь действия Порошенко иначе, как проявлением диктатуры и предательства, не назвать!

Собственникам бордов в разных областях через СБУ было приказано не размещать рекламу кампании нашей партии, а всех наших областных руководителей партии служба должна взять под контроль и при необходимости применять превентивные меры. Наши борды уже уничтожили в Херсонской, Луганской, Черновицкой областях. Размещению рекламы препятствуют и в других областях, в частности, в Черниговской и в Запорожской.

Нашим Донецким коллегам замначальника СБУ по политике лично «настоятельно рекомендовал не вешать билборды». Вчера заместитель мэра Мариуполя Сергей Валерьевич Захаров вместе с сотрудниками СБУ на собрании в управлении архитектуры собрал всех предпринимателей рекламного бизнеса города и под угрозой отобрать лицензии и срезать их билборды лично запретил размещать рекламу кампании СПУ в городе.

Господин Порошенко так сильно боится нас, что готов нарушать закон. Но мы не свернем со своего пути под давлением диктатуры! Мы имеем право на свою позицию и наш долг освободить от диктаторского режима Порошенко нашу страну!» — говорится в заявлении Кивы.

Напомним, что Социалистическая партия Украины начала акцию «Украина без Порошенко!», целью которой является отстранение действующего президента от власти. В рамках этой акции проводится сбор подписей за отставку Петра Порошенко.