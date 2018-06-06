Кабмин зарегистрировал в Раде постановление об увольнении Данилюка

Данилюк неоднократно заявлял, что сам подавать в отставку не собирается.

Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде постановление об увольнении Александра Данилюка с должности министра финансов.

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Проект соответствующего постановления №8433 зарегистрирован на сайте парламента.

Текст постановления на данный момент отсутствует, документ передан на рассмотрение руководству парламента.

Справка УНИАН. Министр финансов Александр Данилюк на заседании правительства 23 мая резко отреагировал на отсутствие в повестке дня вопроса о назначении своим заместителем Яны Бугримовой, о чем он ходатайствовал уже на протяжении двух лет.

После Данилюк обратился с письмом к послам «Большой семерки», утверждая, что для назначения на эту должность ему навязывают приближенных к президенту людей.

Сегодня, 6 июня, премьер-министр Владимир Гройсман направил в Верховную Раду представление об увольнении министра финансов Данилюка.

В свою очередь, Данилюк заявляет о попытках втянуть его в «политическую коррупцию» и требует предоставить ему слово перед рассмотрением Верховной Радой его отставки по представлению премьер-министра Гройсмана.

В связи с тем, что Данилюк, как он неоднократно заявлял, сам подавать в отставку не собирается, принять решение о его увольнении может Верховная Рада по представлению премьер-министра.

Как прокомментировал УНИАН народный депутат Украины Руслан Демчак, который входит в состав парламентского Комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, парламент может принять решение об увольнении министра финансов Данилюка без назначения его преемника, и в таком случае его обязанности будет исполнять первый заместитель министра Оксана Маркарова.