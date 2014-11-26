Под МИДом провели акцию в поддержку похищенного российскими спецслужбами активиста

Как сообщает Крым.Реалии, организаторы акции собрались, чтобы морально поддержать крымчанина и выразить возмущение действиями российских властей, которые, по мнению активистов, удерживают под стражей Кольченко по сфабрикованному уголовному делу.

«Также мы хотим обратиться к властям Украины, которые на наш взгляд не делают должных усилий для того, чтобы Александр Кольченко и Олег Сенцов скорее оказались на свободе», – сообщила одна из организаторов акции Александра Назарова.

Акция представляла собой импровизированное празднование дня рождения крымского политзаключенного. Участники пикета принесли с собой праздничный торт, на котором была нанесена надпись «С днем рождения Саша» и изображение Крыма, окрашенного в цвета флага Украины.

В руках участники мероприятия держали воздушные шары и плакаты с надписями: «Никому не нужно разрешение, чтобы быть свободным!», «Порошенко, а что ты подарил Кольченко на День рождения?», «#FreeKolchenko» и другими лозунгами.

Читайте такжеУкраина считает похищенных Россией Савченко и Сенцова политическими заключеннымиПозже к ним вышел посол по особым поручениям МИД Украины Дмитрий Кулеба, который заверил собравшихся, что их ведомство намерено использовать все доступные меры для защиты интересов Кольченко и других политзаключенных.

«Мы избрали политику агрессивной публичной кампании. В тех международных контактах, которые происходят у президента Владимира Путина, в том числе в Австралии, звучит вопрос об освобождении украинских полизаключенных, которые находятся на территории России», – сказал представитель украинского МИДа.

В ходе акции ее участники зачитали обращение к президенту Украины Петру Порошенко с требованием активизировать действия по освобождению украинского режиссера Олега Сенцова и Александра Кольченко, а также отчитаться о том, что уже было сделано в этом направлении.

Свои поздравления Кольченко глава МИД Украины Павел Климкин адресовал через Twitter.

Александр Кольченко был арестован в Симферополе в мае 2014 года и этапирован в СИЗО «Лефортово» в Москву. Следователи ФСБ обвиняют его, а также еще троих жителей Крыма,в том числе украинского режиссера Олега Сенцова, в организации и участии в террористическом сообществе, подготовке теракта и незаконном обороте оружия. В октябре этого года срок содержания под стражей был продлен до 16 января 2015 года.