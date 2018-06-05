Названы вероятные фавориты президентских выборов в случае их проведения в мае

Действующего президента Украины Петра Порошенко готовы поддержать 7,6% опрошенных.

Лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко и председатель партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко получили бы больше всего голосов, соответственно, 13,3% и 9,4%, если бы выборы президента состоялись в конце мая.

Читайте такжеПрезидентский рейтинг: Порошенко не попадает даже во второй тур, Вакарчук и Зеленский подбираются к лидерам - опрос

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты совместного опроса фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и социологической службы Центра Разумкова, которые были обнародованы сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Согласно данным опроса, подавляющее большинство граждан (68%) планирует принять участие в голосовании на выборах президента Украины, тогда как однозначно не желают голосовать лишь 17%, остальные респонденты еще не определились в данном вопросе.

Среди регионов несколько отличается юг, где уровень готовности принимать участие в голосовании заметно меньше – 54%, и запад, где степень готовности к участию в выборах президента самая высокая – 76%.

Согласно результатам социологического исследования, среди кандидатов на президентский пост нет явных лидеров, рейтинги всех основных политиков довольно невысокие.

Относительно наибольшую поддержку среди респондентов, которые планируют принять участие в выборах, имеет лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко - за нее готовы проголосовать 13,3% опрошенных; далее следуют лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко - 9,4% (выше его рейтинг является в западном и центральном регионах); сопредседатель партии «Оппозиционный блок» Юрий Бойко, которого готовы поддержать 8,4% респондентов (его рейтинг обеспечивают почти исключительно восток, юг и Донбасс).

Действующего президент Украины Петра Порошенко готовы поддержать 7,6% опрошенных (его рейтинг несколько выше на западе и несколько ниже на востоке).

За лидера Радикальной партии Олега Ляшко готовы проголосовать 7,4% респондентов (его позиции немного крепче в центре и на юге); за лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука - 5,6%; за лидера партии «За жизнь» Вадима Рабиновича - 5,6% и за лидера партии «Слуга народа» Владимира Зеленского - 5,5%.

Общенациональный опрос населения Украины был проведен фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 19 по 25 мая 2018 года во всех регионах Украины за исключением временно оккупированных Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Всего было опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Как сообщал УНИАН 17 мая, согласно новому социологическому исследованию, проведенному Институтом анализа и прогнозирования совместно с аналитической группой «Соціопрогноз» киевского пресс-клуба, на ближайших выборах в Верховную Раду украинцы отдадут предпочтение «Батькивщине», БПП и «За жизнь».