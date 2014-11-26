СБУ не дала российским спецслужбам угнать украинский военный самолет

Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская. По ее словам, для организации очередной пропагандистской кампании российские спецслужбы планировали вовлечь в это преступление за вознаграждение в $300 тыс. и предоставление жилья, гражданства РФ и гарантирования дальнейшей службы военнослужащего воздушных сил вооруженных сил Украины. Для выполнения замысла представители российских спецслужб задействовали законспирированную действующую агентурную сеть ГРУ Генштаба ВС РФ во главе с агентом российской военной разведки, уроженцем и жителем Николаева

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Как отметила Елена Гитлянская, этот мужчина в июле был завербован в Севастополе спецслужбами России. Первым его заданием от российского куратора был подбор группы сообщников из числа местных жителей. После успешного прохождения проверки мужчина имел телефонную связь с офицером ГРУ, с которым позже встретился в Белгороде. Во время встречи мужчине было дано задание организовать демонстративное похищение самолета из аэродрома Кульбакино на территорию России. Задание предусматривало, что группа установит контакт с военнослужащими воздушных сил ВСУ с аэродрома в Николаеве.

За отдельное вознаграждение вербовщики предлагали украинским военным собирать и передавать их секретные данные о боевом применении подразделений ВС Украины.

24 ноября гражданин, завербованный российскими спецслужбами, был задержан при получении тайных документов в сфере обороны. Кроме того, у него изъята боевая граната, карты городского аэродрома, личные записи о военных объектах в Николаеве.

В отношении задержанного открыто уголовное производство по статье о государственной измене.