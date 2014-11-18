СМИ: Боевики завербовали в диверсанты мариупольского подростка

Об этом сообщает местное издание 0629.com.ua со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Житель города Мариуполя Андрей Ц. был завербован боевиками для осуществления диверсионной деятельности. Под влиянием Ольги Егоровой и Татьяны Ганжи молодому человеку была определена задача создать в соцсети “Вконтакте” сообщества и аккумулировать местную молодежь к осуществлению разведывательной деятельности в интересах террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

Читайте такжеВ Горловке боевики заставляют 14-летних подростков и 65-летних пенсионеров воеватьВместе с другими подростками он должен был получать сведения относительно мест расположения украинских блокпостов, дислокации и передвижения военнослужащих и военной техники ВС Украины, организации в городе материальной помощи членам террористических организаций, создания самодельных взрывчатых веществ.

"Однако в результате проделанной работы украинским органам правопорядка удалось упредить совершение указанным лицом тяжелых преступлений и возникновение соответствующих общественно опасных последствий", - сообщил источник в правоохранительных органах.

По информации источника в прокуратуре, в настоящий момент участники вышеуказанной группы находятся в тюрьме.