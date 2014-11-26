Яценюк уточнил: Россия должна компенсировать Украине не миллиардные, а триллионные убытки

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк, открывая заседание правительства.

”Украина подала три иска в Европейский суд по правам человека против РФ, и мы требуем возмещения миллиардных, а точнее триллионных убытков, нанесенных Россией Украине”, - сказал он.

Яценюк также напомнил, что Украина начала процедуру привлечения России к ответственности в Международном суде ООН за нарушение Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

”РФ финансирует терроризм в Украине, РФ поддерживает терроризм в Украине и РФ нарушает конвенцию о борьбе с терроризмом”, - сказал он.

Читайте такжеКоломойский будет требовать от России компенсаций через Гаагский трибуналКак сообщал УНИАН, 14 ноября министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что Украина готовит обращение в Международный суд ООН и Европейского суда по правам человека относительно возвращения захваченного Россией имущества в Крыму.

В начале июня министр юстиции Павел Петренко заявлял, что убытки, которые понесет Украина, как государство, и ее граждане после российской аннексии Крыма составляют 1 трлн 80 млрд грн и постоянно растут.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». РФ поставляет террористам оружие и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

По данным правительства, по состоянию на сентябрь, на восстановительные работы на востоке страны будет необходимо около 11,8 млрд грн. За действия террористов и во время АТО пострадало примерно 11 тысяч объектов.