У боевиков проблемы с ремонтом техники, из России не успевают подвозить запчасти – ИС

Об этом сообщил координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"В частности, отмечаются проблемы с организацией восстановительного ремонта повреждённой боевой техники боевиков, на регламентные работы тратится слишком много времени из-за проблем с регулярным подвозом и снабжением запасными частями и необходимым оборудованием на отдельных операционных направлениях", - говорится в сообщении.

Читайте такжеБоевики изменили тактику ведения боевых действий – военный экспертПо данным Тымчука, зафиксировано как минимум 5 пунктов сбора, выбраковки и ремонта повреждённых единиц вооружения и военной техники. При этом, сама конечная выбраковка производится преимущественно российскими специалистами.

В связи с этим по указанию российского командования командными структурами «ДНР» и «ЛНР» изданы строжайшие приказы относительно необходимости «бережно использовать тяжёлое вооружение и технику» в бою.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки артиллерия сил АТО, в ответ на обстрелы со стороны боевиков, нанесла 83 огневых удара по их позициям.