Немецкий политолог: Поддержка политики Путина в Германии за последние месяцы уменьшилась

Об этом он заявил в эфире Еспресо.TV, комментируя информацию социологов о том, что 40% немцев поддерживают политику российского президента Владимира Путина.

"Я другие опросы знаю, где говорится о том, что около 70% считают политику Путина опасной, поэтому я этот опрос не знаю, может, он старый или мне не знаком", - отметил политолог и добавил: "Действительно, раньше поддержка Путина была выше, чем сейчас, но за последние месяцы она резко упала".

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В частности, он объяснил такое отношение немцев к России страхом перед Третьей мировой войной.

"...часто Советский Союз ассоциируется с Россией, просто много кто не знает, что в Красной армии воевали украинцы и сколько Украина потеряла во время Второй мировой войны, но здесь больше играет роль мягкая, скажем так, позиция немцев в отношении России, потому что немцы боятся Третьей мировой войны и поэтому считают, что нужно как-то договорится с Россией, чтобы не было эскалации", - отметил Умланд.