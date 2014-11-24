Канада никогда не предлагала Украине истребители F-18 - Геращенко

Об этом Геращенко написал на своей странице в Facebook, ссылаясь на официальный ответ Канадского посольства по поводу самолетов.

"Получил ответ из Канадского посольства по поводу злосчастных истребителей F-18. Никогда государство Канада не предлагало государству Украина принять истребители F-18. Возможно, какие-то посредники или непонятно кто кому, что-то обещали, но на государственном уровне этот вопрос никогда не стоял", - сообщил Геращенко.

Читайте такжеУкраина получила от США противоминометные радарыКак писали СМИ, ранее бывший заместитель министра обороны Леонид Поляков заявил, что Канада предлагала Украине несколько десятков истребителей F-18, однако Министерство обороны отказалось от самолетов.

По его словам, причинами отказа стали высокая стоимость эксплуатации дорогостоящей техники, а также длительный срок, необходимый для переучивания на новых машинах пилотов.