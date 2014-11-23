СМИ: Канада предлагала Украине партию истребителей F-18
09:12, 23 ноября 2014Политика
24
Канада предлагала Украине несколько десятков истребителей F-18.
Канада предлагала Украине истребители F-18 / aircraftrecognition.co.uk
Об этом сообщил бывший заместитель министра обороны Леонид Поляков в эфире программы "Идеальное правительство" на Телеканале новостей "24".
По словам Полякова, Министерство обороны отказалось от самолетов по причине дорогой эксплуатации и невозможности быстро переучить пилотов.
Ранее сообщалось, что США передали Вооруженным силам Украины три легковесные противоминометные радиолокационные системы.
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