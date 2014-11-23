СМИ: Канада предлагала Украине партию истребителей F-18

Об этом сообщил бывший заместитель министра обороны Леонид Поляков в эфире программы "Идеальное правительство" на Телеканале новостей "24".

По словам Полякова, Министерство обороны отказалось от самолетов по причине дорогой эксплуатации и невозможности быстро переучить пилотов.

Ранее сообщалось, что США передали Вооруженным силам Украины три легковесные противоминометные радиолокационные системы.