СМИ: Канада предлагала Украине партию истребителей F-18

09:12, 23 ноября 2014
Политика
24

Канада предлагала Украине несколько десятков истребителей F-18.

Канада предлагала Украине истребители F-18 / aircraftrecognition.co.uk

Об этом сообщил бывший заместитель министра обороны Леонид Поляков в эфире программы "Идеальное правительство" на Телеканале новостей "24".

По словам Полякова, Министерство обороны отказалось от самолетов по причине дорогой эксплуатации и невозможности быстро переучить пилотов.

Ранее сообщалось, что США передали Вооруженным силам Украины три легковесные противоминометные радиолокационные системы. 

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