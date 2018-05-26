КИУ сообщил, сколько денег за I квартал потратили парламентские партии

Больше всего денег истратили БПП, «Народный Фронт» и «Самопомич».

Парламентские политические партии за январь-март этого года совокупно потратили 85,2 млн грн, из которых 84,4 млн грн, или почти 99%, были деньгами из государственного бюджета.

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Об этом говорится в сообщении Комитета избирателей Украины. «Блок Петра Порошенко» потратил за три месяца этого года 28,7 млн грн (из них 99% - деньги бюджета), «Народный Фронт» - 20,2 млн грн (99%), «Самопомич» - 20 млн грн (99%), «Оппозиционный блок" — 6,3 млн грн (99%), Радикальная партия — 5,5 млн грн (95%), ВО «Батькивщина» - 4,2 млн грн (92%). В течение первого квартала партии покупали за государственные средства даже такие товары первой необходимости, как моющие средства, пакеты для мусора, салфетки, полотенца, офисную бумагу и картриджи. В частности, это отражено в отчете РПЛ», - говорится в сообщении.

В целом НФ и «Батькивщина» больше всего государственных средств потратили на аренду помещений (7,5 млн грн и 2,1 млн грн соответственно, БПП и «Оппозиционный блок» - на местные организации (17,3 млн грн и 3,5 млн грн), РПЛ - на зарплаты (2,2 млн грн), "Самопомич" - на материальные расходы и оплату услуг (7,5 млн грн).

Традиционно часть средств (6,3 млн грн) партии направили на оплату рекламы в СМИ. Больше всего средств на пропаганду потратила «Самопомич» - 2,9 млн грн на издательскую деятельность.

«Зависимость партий от госсредств является опасной тенденцией. Если завтра партии перестанут получать эти деньги, то им фактически придется закрыть офисы и прекратить существование. Это станет возможным, если партии не наберут на следующих выборах в Верховную Раду 2% голосов. Тогда они автоматически потеряют право на госфинансирование. Также важно, чтобы партии адекватно тратили государственные средства. Направление денег на работу местных организаций и офисов являются необходимыми расходами, способствует детенизации и развитию партий. Зато расходования средств на рекламу - это политический пиар, что противоречит идее госфинансирования», - отметил председатель КИУ Алексей Кошель.

В комитете отмечают, что для уменьшения зависимости от госфинансирования партии должны привлекать средства от членских взносов и деньги от физических и юридических лиц, однако пока этих средств недостаточно для того, чтобы покрыть партийные расходы.