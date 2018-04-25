Бойко и Тимошенко в апреле пропустили более половины голосований – КИУ

Главным "прогульщиком" среди лидеров парламентских фракций оказался Юрий Бойко, который принимал участие лишь в 9% голосований.

Лидеры парламентских фракций «Оппоблока» и «Батькивщины» пропустили более половины голосований в Верховной Раде, которые состоялись в апреле.

Об этом сообщается на сайте общественной организации «Комитет избирателей Украины».

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Отмечается, что сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко принял участие в 9% голосований. Он нажал «за», «против» или «воздержался» 24 раза из всего 267 возможных.

Бойко, среди прочего, не голосовал относительно принятия за основу законопроектов о национальной безопасности Украины и относительно распределения руководящих должностей в Комитетах ВР. Показательно, что политик был зарегистрирован на всех двенадцати пленарных заседаниях апреля.

Глава фракции ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко, в свою очередь, приняла участие в 31% голосований, проголосовав 84 раза.

Среди прочего лидер «Батькивщины» не голосовала по законопроектам относительно децентрализации. В частности, относительно принятия в целом законопроекта о создании объединенных громад вокруг городов областного значения, а также новой редакции закона о службе в органах местного самоуправления. При этом, как и лидер «Оппозиционного блока», Юлия Тимошенко была зарегистрирована на всех заседаниях ВР.

Сообщается также, что Максим Бурбак из «Народного Фронта» принял участие в немногим более половины голосований ВР – 59%. Политик проголосовал 158 раз (из них 2 – «против»). Посетил девять заседаний ВР, еще на трех отсутствовал по болезни.

Глава фракции РПЛ Олег Ляшко и руководитель фракции «Самопомочі» Олег Березюк проголосовали в 65% случаев. При этом Олег Ляшко чаще других лидеров фракций голосовал «против» – 21 раз. В частности, политик не поддержал включение в повестку дня ВР ряда законопроектов. Лидер РПЛ посетил одиннадцать заседаний, «Самопомочі» – девять.

Самые высокие показатели голосований у Артура Герасимова из БПП. Он принял участие в 88% голосований и был зарегистрирован на всех заседаниях ВР.

Ранее Комитет избирателей назвал главных финансовых популистов Верховной Рады. Так, треть законопроектов, поданных народными депутатами Верховной Рады VIII созыва, являются нереальными к исполнению. Лидером по количеству представление таких законопроектов является «Оппоблок», немного отстают - Радикальная партия Олега Ляшко, «Батькивщина», «Воля Народа» и БПП.