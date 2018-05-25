Хан надеется на продолжение Евросоюзом политики санкций против РФ из-за невыполнения Минских соглашений

Еврокомиссар подчеркнул, что без полного выполнения Минских соглашений снятие санкций невозможно.

Комиссар Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан надеется, что Евросоюз будет продолжать политику санкций против Российской Федерации, поскольку Минские соглашения не выполняются.

Об этом еврокомиссар сказал в интервью радиостанции "Радио НВ".

В частности, его спросили, будет ли сохранять Евросоюз единство в санкционной политике в отношении России, учитывая тот факт, что в Италии формируется новое правительство и в этой связи звучат предложения о снятии санкций против РФ. "Есть и другие страны, которые призывают к ужесточению санкций. Поэтому мы имеем панораму стран с разным взглядом на это. Но я думаю, в конце концов, общим решением Европейского Союза будет продление санкций, потому что санкции - это четкая реакция на нарушение территориального суверенитета государства", - подчеркнул Хан.

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"И это не только вопрос Европейского Союза - это международное понимание. Те государства на земном шаре, которые соблюдают международное право, понимают и уважают эти меры. Вот почему я считаю, что необходимо работать над Минскими соглашениями. Возможно, искать пути, как этого можно достичь пошагово. Это касается совместной постановки задач, но без полного выполнения Минских соглашений и восстановления территориального суверенитета я не вижу никаких возможностей снятия санкций", - заявил комиссар ЕС.

Также он прокомментировал заявление специального представителя Государственного департамента США по делам Украины Курта Волкера о том, что Украина не сможет вернуть захваченную Россией территорию. "Есть Минские соглашения, которые были подписаны более четырех лет назад, и они до сих пор не выполнены. И без выполнения Минских соглашений мы не видим перспективы мира и стабильности. Европа имеет четкую позицию относительно санкций из-за нарушения территориальной целостности. Я действительно сожалею в связи с развитием ситуации на Донбассе последнее время - увеличение количества нарушений режима прекращения огня со всеми. Я считаю, что это неприемлемая ситуация", - заявил Хан.