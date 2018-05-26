События недели: версия читателей УНИАН - свадьба века, обострение на Донбассе и новости о сбитом Боинге MH17

На этой неделе еще один из самых видных холостяков планеты, долгое время остававшийся неуязвимым для стрел Амура, был окольцован, чем, наверняка, разбил сердца многих особ женского пола во всех уголках цивилизованного мира.

Виновником на этот раз оказался британский принц Гарри, шестой в списке наследников британского престола. Его бракосочетание с американской актрисой Меган Маркл уже прозвали «народной» свадьбой века. Почему «народной», спросите вы? Да все просто. Нормальная «свадьба века» отгремела несколько лет назад, когда свой холостяцкий статус утратил еще один из наследников британского престола - принц Вильям, старший брат принца Гарри. Так вот, Вильям выбрал себе в жены девушку из достаточно респектабельной британской семьи миллионеров, которые хоть и не являлись всякими там графами, лордами или герцогами, однако выглядели достаточно прилично по меркам королевской семьи.

Однако Гарри не пошел по стопам старшего брата и связался с девушкой-простолюдинкой, еще и американкой. К тому же - актрисой, которая в свое время снималась в разного рода сериалах с поцелуями и легкими потискиваниями-зажиманиями. Кроме того, за плечами у Меган Маркл уже был один неудачный опыт замужества, так что она еще и разведенка.

Не знаю, как долго он уговаривал свою бабулю королеву Елизавету дать согласие, однако в результате все завершилось благополучно, и на этой неделе последний холостой жеребец британской короны был поставлен в стойло.

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Свадьба была, как и ожидалось, красивой, пышной и привлекла десятки тысяч туристов со всего мира. На церемонию приехали звезды уровня Джорджа Клуни и Дэвида Бэкхема, а на улицах Виндзора всю ночь стояли около десяти тысяч человек, чтобы своими глазами увидеть молодоженов. Не забыли позвать и бывших возлюбленных Гарри (видимо, для того, чтобы они поняли, как много потеряли). На эту свадьбу потратили около 50 миллионов фунтов стерлингов, что делает ее одной из самых дорогих за последнее время. Но не спешите обвинять британцев в расточительности. Заработать на этом событии они собираются в 10 раз больше. Посмотреть полное видео, узнать разные подробности и детали бракосочетания вы можете здесь.

Я же здесь расскажу только о медовом месяце молодоженов, а, точнее, где они его собираются проводить. Так вот, принц Гарри и Меган Маркл отправятся в свадебное путешествие не раньше осени из-за официальных мероприятий, на которых должны быть по статусу. Молодые супруги не раз намекали, что поедут туда, где работали волонтерами еще в начале своих отношений. Вероятнее всего, это будет Намибия – Южно-Африканская страна, которая славится своей дикой природой и удаленностью. По имеющимся сведениям, место уже присмотрел Гарри – это новый отель, ночь в котором стоит 700 долларов. Слабенько выглядит на фоне мальдивского отпуска президента Украины, но, как говорится, каждому свое.

Еще одной историей, которой интересовались наши читатели, к сожалению, стали события не столь радостные. На Донбассе в зоне проведения ООС наблюдается резкое обострение ситуации. В этот раз активизация боевых действий связана с освобождением поселка Южный (Чигири), который практически вплотную примыкает к Горловке. Несмотря на то, что согласно Минским договоренностям эта территория относится к зоне ответственности Украины, до этого времени она находилась под контролем боевиков. Смириться с потерей Южного террористы не пожелали, и резко нарастили интенсивность обстрелов и провокаций практически по всей линии соприкосновения. Дело в том, после взятия Южного украинские силы могут перейти к освобождению соседних поселков Широкая Балка и Озеряновка, которые находятся рядом с оккупированной Горловкой.

Их взятие будет означать, что Горловка окажется фактически отрезанной от подкреплений из Донецка. В свою очередь, уже почти взятая в полукольцо Горловка является, по сути, стратегической точкой и ключом ко всему фронту, поскольку под угрозой находятся основные каналы коммуникаций между «ДНР» и «ЛНР».

Но это все стратегия, а в реальности количество боестолкновений между сторонами резко увеличились. Стороны стали подтягивать к линии соприкосновения тяжелую бронетехнику, системы реактивного залпового огня и крупнокалиберную артиллерию, в том числе и тяжелые минометы.

Потери есть со всех сторон. С украинской стороны, по официальным данным, погибло уже несколько бойцов, среди которых командир противодиверсионной группы и снайпер, не менее десятка военнослужащих ранены. Также сообщается о серьезных потерях среди боевиков. От обострения ситуации страдает и гражданское население. Уже как минимум четыре человека погибло, среди них молодая девушка и 13-летний мальчик, еще несколько человек ранены.

В ОБСЕ эту неделю уже назвали худшей за этот год. Там настроены очень пессимистично. Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг отметил, что «в отдельные дни уровень насилия напоминал тот этап конфликта, который, как мы уже думали, давно остался в прошлом».

«Учитывая растущее количество погибших и артиллерийских ударов в ответ по принципу «отплатить той же монетой», на прошлой неделе казалось, что непрерывный вихрь насилия поглотил весь здравый смысл и подорвал готовность и способность положить конец этому безумию», - сказал первый заместитель председателя СММ ОБСЕ.

По его словам, обе стороны не соблюдают того, о чем они договорились, обе стороны говорят, что они только стреляют в ответ. «Я не знаю, насколько далеко это зайдет, но точно есть вероятность того, что будет гораздо хуже, чем сейчас, если необходимые меры не будут приняты, чтобы отвести тяжелое вооружение назад и принудить к режиму прекращения огня, как это было согласовано», - сказал Хуг.

Также на этой неделе произошло еще одно важное событие, не оставшееся незамеченным нашей аудиторией. Международная следственная группа, ведущая расследование обстоятельств гибели малайзийского Боинга MH17, провела очередную пресс-конференцию, на которой представили промежуточные результаты расследования авиакатастрофы.

Как стало известно из выводов следствия, зенитно-ракетный комплекс «Бук», сбивший «Боинг» Malaysia Airlines в Донецкой области, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде Минобороны России. База 53-ей бригады располагается в поселке Маршала Жукова под Курском.

Следователи опубликовали видеозапись, на которой воссоздан полный маршрут из России в Украину «Бука». Реконструировать точный маршрут следования помогли полученные следственными фото и видео и их сравнение с изображениями в сервисе Google Street View. А идентифицировать «Бук» стало возможно благодаря кадрам, на которых четко видны цифры бортового номера, пятно на гусеницах, отметки центра тяжести и уникальные особенности конструкции.

Также на пресс-конференции был продемонстрирован фюзеляж ракеты ЗРК «Бук», которая сбила лайнер. Сообщается, что он идентичен тем, которые состоят на вооружении у войск Российской Федерации.

Минобороны России, естественно, отказалось признать выводы Совместной следственной группы по катастрофе MH17 над Донбассом, назвав продемонстрированные доказательства фейком и результатом работы фотошопа. Сам Путин включил дурака, спросил «о каком самолете идет речь», и заявил, что Россия признает результаты расследования только в том случае, если будет принимать в нем участие.

Впрочем, другого от них уже никто давно не ожидает. После обнародования следствием новых выводов по делу о крушении лайнера, Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в катастрофе самолета и смерти более 200 ни в чем неповинных человек. Там заявили, что теперь будут предпринимать действия, необходимые для того, чтобы официально привлечь Россию к ответственности.

На своем официальном сайте правительство Нидерландов заявило, что призвали Россию признать ее вину и «в полной мере взаимодействовать с процессом для установления истины и достижения справедливости для жертв рейса MH17 и их ближайших родственников».

В свою очередь, глава МИД Австралии заявила, что ее страна для начала потребует компенсацию семьям 38 австралийцев, погибших в результате атаки.

В общем, как говорится, сколько веревочке ни виться, а все равно будет конец. Режиму Путина придется ответить за свои преступления, и наступление ответственности уже не за горами.

На этом фоне наши читатели пропустили тревожное сообщение о том, что в Украине растет целое поколение украинцев, воспитанных в неполных семьях, где нет либо отца, либо матери, или их обоих.

Это чревато сложной ситуацией в украинском обществе уже через 10-15 лет. Основная причина этого, не побоюсь сказать, бедствия, думаю, вам хорошо известна. Это сложная ситуация в стране, вынуждающая людей уезжать на заработки за границу. В итоге, дети остаются на попечении одного из родителей, бабушек-дедушек или вовсе остаются одни.

Из-за этого у детей формируется очень много психологических проблем и трудностей: комплекс брошенного человека, чувство вины и многое другое. Они не получают необходимых примеров отношений между взрослыми и других важных навыков, которые можно получить только в полной семье.

В итоге, многие такие дети часто вырастают с чувством бессознательной мести, переносят свои нереализованные, непрожитые чувства с мамой и папой, на других людей. А повзрослев, становятся не способными выстроить продуктивные гендерные отношения – между мужчиной и женщиной. К сожалению, на данный момент все ведет к тому, что через 10-15 лет Украина может столкнуться с таким массовым явлением, как неспособность украинцев создавать семьи, что выльется в целый комплекс проблем для страны, начиная от очередного спада рождаемости до роста преступлений. И что с этим делать, судя по всему, никто не знает.

Всего вам доброго и хороших новостей!

Николай Кондратенко, главный редактор веб-проектов УНИАН