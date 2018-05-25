Россия должна понести ответственность за сбитие самолета MH17 - Госдеп

В США призывают к правосудию по делу катастрофы Малазийского самолета.

Россия должна понести ответственность за сбитие малайзийского самолета «Боинг 777» (рейс MH17) в небе над Донецкой областью в июле 2014 года.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента США Хезер Науэрт, размещенном на сайте учреждения.

"Соединенные Штаты имеют полное доверие к заключениям Совместной следственной группы, которые были представлены 24 мая Государственная прокурором Нидерландов: зенитно-ракетная установка, применяемая для сбития самолета малайзийских авиалиний рейса MH17, принадлежала 53-й зенитно-ракетной бригаде Российской Федерации, базирующейся в Курске", - заявила Науэерт.

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"Cегодняшнее объявление подтверждает и дополняет детали того, о чем мы говорили с первых дней этой трагедии: рейс MH17 был сбит зенитной ракетой "Бук" российского производства класса "земля-воздух" с территории на востоке Украины, которая контролируется Россией и управляемыми Россией силами", - отмечается в заявлении.

"Мы напоминаем о требовании Совета безопасности ООН, что те, кто виноват ... должны понести ответственность, и все страны должны в полной мере сотрудничать в усилиях по установлению ответственности. Мы призываем Россию, в первую очередь, соблюдать и выполнять резолюцию 2166 (2014) Совета безопасности ООН", - отметила пресс-секретарь.

Также она подчеркнула, что США не сомневаются в том, что уголовная система правосудия Нидерландов способна привлечь виновных к ответственности честным и справедливым образом.

"Мы снова выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям и друзьям жертв и призываем к правосудию от имени 298 невинных гражданских лиц, которых лишили жизни в тот день", - добавила Науэрт.

Справка УНИАН. Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территорией Донецкой области. Погибли 298 человек, находившихся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 года обнародовал отчет о причинах этой катастрофы. Установлено, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук» российского производства.

Уголовным расследованием трагедии занимается совместная следственная группа, в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

Совместная следственная группа в представленном 28 сентября 2016 года отчете сообщила, что самолет был сбит с подконтрольной боевикам территории Донбасса российским ЗРК «Бук», ввезенным в Украину из РФ. Место запуска ракеты - поселок Первомайское, находящийся под контролем пророссийских террористов. Согласно докладу, подозреваемыми являются около 100 человек.

Страны - участницы расследования трагедии МН17 договорились не создавать отдельный трибунал и решили, что виновные предстанут перед судом Нидерландов.

7 июля 2017 года Украина и Нидерланды подписали соглашение о создании правовых оснований для рассмотрения дела о катастрофе. В соответствии с соглашением, преследование лиц, виновных в катастрофе, будет осуществляться в рамках национальной судебной системы Нидерландов.

22 марта 2018 года правительство Нидерландов направило в парламент законопроект, который разрешает судебное преследование на территории страны любых подозреваемых по делу катастрофы рейса MH17. Закон позволит подозреваемым предстать перед судом, в том числе по видеосвязи, если их выдача будет затруднена. Процесс должен проходить в окружном суде Гааги.