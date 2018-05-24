Вакарчук назвал вето иностранных экспертов ключевым условием независимости Антикоррупционного суда

Музыкант отрицает наличие у него президентских амбиций, однако продолжает комментировать политические вопросы.

Фронтмен популярной группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, которого по результатам соцопросов часто включают в перечень самых популярных кандидатов в президенты, прокомментировал ситуацию с созданием в Украине Высшего Антикоррупционного суда.

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Как указал Вакарчук в Twitlonger, если авторитетным международным экспертам не позволят отсеивать коррумпированных кандидатов в Независимый Антикоррупционный Суд, и их будет, как всегда, "спасать" украинская ВККС, то смысла в его создании нет. «Это будет не настоящий, а "Потемкинский" суд», – отметил музыкант.

По мнению Вакарчука, работа такого судебного органа лишь дискредитирует саму идею независимого правосудия в Украине. Дискредитация идеи Независимого Антикоррупционного Суда, по его словам, реализуется давно и широко, в том числе и в публичной плоскости.

«Чтобы у Украины был шанс на успешное будущее, нам позарез нужен НЕЗАВИСИМЫЙ от действующей СИСТЕМЫ орган правосудия. А вето от международных экспертов на утверждение кандидатов на должность судей является ключевым предохранителем НЕЗАВИСИМОСТИ будущего АС», – отметил музыкант.

Вакарчук подчеркнул, что голосование за эту ключевую деталь в Законе об Антикоррупционном Суде позволит увидеть, кто из депутатов хочет изменений в стране к лучшему, а кто - нет.

«Я знаю, что в любом проекте закона всегда есть много технических неточностей или некорректных формулировок. Их надо избегать. Но есть вещи, которые делают тот или иной закон - ключевым! В законе об Антикоррупционном Суде такой вещью является возможность международными независимыми экспертами накладывать вето на того или иного кандидата на должность судьи. Тот, кто проголосует против такой процедуры - проголосует против справедливости», – подытожил он.

Напомним, по результатам соцопроса КМИС, обнародованным 7 мая, Святослав Вакарчук занимает шестое место среди самых популярных кандидатов в президенты. За него готовы отдать голоса 9,6% опрошенных украинцев. Вакарчука включили в опрос, хотя он заявлял об отсутствии политических амбиций.

Как сообщал УНИАН, 1 марта 2018 года Верховная Рада в первом чтении приняла проект закона «О Высшем антикоррупционном суде» (№7440), внесенный президентом Украины Петром Порошенко. Ключевой претензией международных партнеров Украины и общественных организаций к законопроекту, внесенному президентом, является ограничение роли международных экспертов рекомендательной функцией в процессе отбора и назначения судей.

По мнению международных партнеров, включая Международный валютный фонд, полноценная роль международных экспертов в назначении судей является гарантией независимости Антикоррупционного суда и его способности эффективно выполнять свои функции. Создание Антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии является одним из условий продолжения сотрудничества Украины и МВФ, необходимой для погашения страной внешних долгов в ближайшие годы.