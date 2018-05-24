В Кремле отреагировали на заявление СБУ о планах РФ осуществить кибератаку на Украину
В Кремле уверяют, что Россия не планировала хакерскую атаку на Украину накануне футбольного финала Лиги чемпионов УЕФА.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Россия не планировала хакерскую атаку с помощью роутера», - сказал он, отвечая на вопрос об обвинении в возможном планировании хакерской атаки против Украины, выдвинутом России.
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Как сообщал УНИАН, 23 мая Служба безопасности Украины предупредила о возможной масштабной кибератаке на государственные структуры и частные компании накануне футбольного финала Лиги чемпионов УЕФА, который 26 мая состоится в Киеве на стадионе НСК «Олимпийский».
В частности, вредоносное программное обеспечение, которое может быть использовано хакерами, получило условное название VPNFilter.
В СБУ объяснили, что речь идет о многоуровневом модульном вредносном программном обеспечении с универсальными возможностями, которые обеспечивают проведение как киберразведки, так и деструктивных киберопераций.
"Специалисты СБУ считают, что инфицирование оборудования именно на территории Украины - подготовка к очередному акту киберагресии со стороны РФ, направленному на дестабилизацию ситуации во время проведения финала Лиги чемпионов. Об этом свидетельствует и то, что запланированный механизм кибератаки совпадает с техниками, которые использовались в 2015-2016 годах в ходе кибератаки BlackEnergy", - отмечают в ведомстве.