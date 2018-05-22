"Я неоднократно предупреждал": эксперт рассказал об основной опасности Керченского моста

Основная опасность Керченского моста изначально была в том, что были нарушены строительные нормы и правила.

Керченский мост нельзя было строить на существующих там грунтах.

Об этом в эфире программы «Завтра» заявил старший научный сотрудник Института водных проблем российской академии наук, кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар, передает Крым.Реалии.

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«Я неоднократно предупреждал: строить мост нельзя. Основная опасность Керченского моста изначально была в том, что нарушили строительные нормы и правила. В них говорится, что арочные мосты, а это арочный мост, в сейсмических районах, а это сейсмический район, можно строить только на таких породах, как гранит или похожих, не проседающих и держащих нагрузку. А в Керченском проливе полутвердые глины, насыщенные водой с песком. Поэтому и появляются трещины, проседания», ‒ обращает внимание эксперт.

Кроме того, говорит Медовар, мало только проехаться по мосту «КамАЗами», его нужно загрузить.

«Это необходимо сделать, чтобы увидеть, насколько сосредоточенная нагрузка будет влиять на прочность, просадку моста. «КамАЗы», мотоциклы ‒ это не нагрузка, это просто катание. Надо же было посмотреть, что может быть с опорами, а этого никто не сделал. Грунты проседают, но надо, чтобы они проседали равномерно», ‒ отмечает Юрий Медовар.