Одноклассник Порошенко и вице-президент "Рошен" спонсирует фотогалерею в Москве - СМИ (видео)

12:43, 22 мая 2018
Политика
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Такие галереи редко бывают прибыльными - и для одной из московских спонсором оказался одноклассник украинского президента / Кадр из видео 1+1

Журналисты узнали, что Сергей Зайцев - одноклассник президента Украины Петра Порошенко и вице-президент корпорации "Рошен" - является меценатом и спонсирует одну из московских фотогалерей.

По данным СМИ, Зайцев является владельцем компании "Призма", которая числится владельцем помещения, где и расположена галерея. Номинальным директором галереи оказался совладелец компании «Амур-Волга» Самат Гильметдинов. Программа "Гроші" провела расследование этой информации.

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