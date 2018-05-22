Одноклассник Порошенко и вице-президент "Рошен" спонсирует фотогалерею в Москве - СМИ (видео)

По данным СМИ, Зайцев является меценатом и спонсирует одну из московских фотогалерей.

Журналисты узнали, что Сергей Зайцев - одноклассник президента Украины Петра Порошенко и вице-президент корпорации "Рошен" - является меценатом и спонсирует одну из московских фотогалерей. По данным СМИ, Зайцев является владельцем компании "Призма", которая числится владельцем помещения, где и расположена галерея. Номинальным директором галереи оказался совладелец компании «Амур-Волга» Самат Гильметдинов. Программа "Гроші" провела расследование этой информации.

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