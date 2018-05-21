СБУ отреагировала на "очередные фантазии ФСБ" об "экстремистах" в Крыму

Ранее ФСБ России заявила, что якобы пресекла в Крыму деятельность "экстремистской группы", созданной помощником депутата Верховной рады Украины Мустафы Джемилева Эролом Велиевым "по указанию Рефата Чубарова при поддержке СБУ".

Служба безопасности Украины заявляет, что информация ФСБ России о «создании экстремистской группы» в аннексированном Крыму при поддержке украинских спецслужб не отвечает действительности.

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Об этом Крым.Реалии 21 мая сказала спикер СБУ Елена Гитлянская. От дополнительных комментариев по теме она отказалась.

«Мы не комментируем очередные фантазии ФСБ», – сказала спикер СБУ.

Ранее ФСБ России заявила, что якобы пресекла в Крыму деятельность экстремистской группы, созданной помощником депутата Верховной рады Украины Мустафы Джемилева Эролом Велиевым «по указанию Рефата Чубарова при поддержке СБУ».

Как утверждает российская спецслужба, «в состав группы, сформированной в Харькове, кроме Велиева вошли бывшие спортсмены-боксеры Стешенко и Третьяков».

В ФСБ говорят, что «членами экстремистского сообщества в январе 2018 года с использованием бутылок с зажигательной смесью был совершен поджог дома муфтия Крыма Эмирали Аблаева».

ФСБ заявляет, что Стешенко был задержан в апреле 2018 «при въезде на территорию Крыма, куда был направлен Велиевым для подготовки и осуществления провокаций». Велиеву и Третьякову Россия выдвинула обвинения заочно, они «объявлены в федеральный розыск».