В Симферополе за день задержали более 100 человек из-за «неславянской» внешности

По информации которую Крымской полевой миссии по правам человека сообщили очевидцы, по крайней мере двух задержанных избили, сообщает Громадське радио.

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Представителям КПМ удалось пообщаться с задержанными на центральном рынке Симферополя 21 ноября. Собрав полученную информацию правозащитники выяснили следующее.

Задержания на проходили в три этапа. Первый около 9:00, второй приблизительно в 10:00 и третий с 12:00 до 13:00. Задержание проводили люди в штатском в сопровождении автоматчиков в масках и в темно-коричневой форме без опознавательных знаков.

Люди в штатском представлялись сотрудниками управления по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел Российской Федерации. Вежливо предлагали пройти в автобус. Причину задержания сами не называли.

Но на вопрос о причине задержания отвечали, что есть информация о минировании здания прокуратуры, и они задерживают всех подозрительных до выяснения личности. Основная часть задержанных покупатели рынка, но задерживали также и продавцов. Всего по свидетельству очевидцев задержали не менее 100 человек. Из них только около 15 «славянской внешности».

«В автобусе к людям перестали вежливо относится. Двух человек, потребовавших что бы их выпустили в туалет, приковали наручниками и избили.

Всех задержанных отвезли в управление по противодействию экстремизму. Там их завели в подвал, сняли отпечатки пальцев, взяли анализ слюны и сфотографировали. После этого тех, у кого были паспорта отпустили. Остальным предложили позвонить родственникам или знакомым с просьбой привезти паспорта. Водительские удостоверения в расчет не принимались. Первых людей начали выпускать приблизительно через два часа после приезда в управление»,- сообщают очевидцы задержаний.

Многим из задержанных, по их словам, перед тем как отпустить, предлагали подписать документ, что они не имеют претензий к правоохранительным органам.

Напомним, что 15 ноября около14:00 на рынке «Локомотив» в Симферополе задержали около 60 человек, по признаку «неславянской» внешности. Некоторым их них, в дальнейшем, предъявлено обвинение нарушение режима пребывания в РФ.