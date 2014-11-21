Во Львове зафиксировали четвертое за сегодня сообщение о заминировании госучреждений

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области, около 13.00 правоохранителям поступило сообщение о заминировании здания Львовской дирекции Украинского государственного предприятия почтовой связи „Укрпочта”, расположенного в центре города на улице Словацкого, и отделения почтовой связи №21 на улице Симона Петлюры в густонаселенном жилом микрорайоне города.

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Из помещений обоих учреждений эвакуированы работники и посетители.

В сообщении также отмечается, что в здании Франковской райадминистрации Львова, о заминировании которой сообщалось ранее, после проведенного обследования взрывные устройства не обнаружены. Из помещений учреждения проводилась эвакуация около 300 человек.

По состоянию на 16.00, во Львове зафиксировано уже четыре сообщения о заминировании, два из них не подтвердились, по двум другим проводится проверка.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 10.20 также поступало сообщение о заминировании одного из структурных подразделений Львовского городского совета. После проверки сообщение не подтвердилось.

Сообщение о заминировании административного здания Франковской районной администрации Львова на ул. Генерала Чупринки, 85 поступило в 12.12.